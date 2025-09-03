56-Jähriger fährt in Weischlitz gegen Schild und kollidiert dann zweimal mit einer Vorausfahrenden

Plauen
Der Unfall passierte im Ortsteil Reuth. Was dort geschehen ist.
Ein 56-jähriger Dacia-Fahrer ist am Dienstag, 2. September, im Weischlitzer Ortsteil Reuth von der Straße abgekommen und hat zwei Kollisionen mit einem vorausfahrenden Alfa Romeo verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann gegen 18.05 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung S 311, als er von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrsschild...
