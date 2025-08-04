Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 80 Jahre danach: Plauener erinnern an Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki

Die ausgebrannte Kuppel in Hiroshima erinnert bis heute an den Atombomben-Abwurf.
Die ausgebrannte Kuppel in Hiroshima erinnert bis heute an den Atombomben-Abwurf. Bild: Brendan Smialowski/AP
Die ausgebrannte Kuppel in Hiroshima erinnert bis heute an den Atombomben-Abwurf.
Die ausgebrannte Kuppel in Hiroshima erinnert bis heute an den Atombomben-Abwurf. Bild: Brendan Smialowski/AP
Plauen
80 Jahre danach: Plauener erinnern an Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Plauen reiht sich am Mittwoch in Aktionen weiterer Städte ein. Geplant sind zwei Redner und eine Gedenkminute.

Die Friedensaktion Plauen-Vogtland lädt für Mittwoch, 6. August, zu einem Gedenken an die Atombomben-Abwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 80 Jahren ein. Die Veranstaltung ist für 17 Uhr auf dem Thomas-Küttler-Platz am Plauener Wendedenkmal angemeldet.
