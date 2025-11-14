Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Abfangjäger donnern über dem Vogtland und Zwickau am Freitag: Bundeswehr erklärt Bedeutung der Kampfjet-Flüge

Unter anderem sind Tornado Kampfflugzeuge über dem Zwickauer Himmel zu sehen gewesen.
Plauen
Abfangjäger donnern über dem Vogtland und Zwickau am Freitag: Bundeswehr erklärt Bedeutung der Kampfjet-Flüge
Von Jonas Patzwaldt
Kurzzeitig flog ein Jet nur 153 Meter über dem Boden in Südwestsachsen. Die Kampfflieger, die hier zu sehen waren, fangen im Notfall russische Flugzeuge und Drohnen über der Ostsee ab.

Am Freitagvormittag hat das Donnern von Kampfjets für Aufsehen über dem Vogtland im Raum Reichenbach sowie in Zwickau und Umland gesorgt. Ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr hat auf Anfrage der „Freien Presse“ Details zu den militärischen Flugbewegungen bekannt gegeben. Darunter waren auch Abfangjäger, die mehrmals über der...
