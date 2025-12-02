Acht Weihnachtsbäume in Plauen gestohlen

Die Täter brachen in Haselbrunn ein. Worum die Polizei nun bittet.

Mehrere Weihnachtsbäume wurden im Plauener Stadtteil Haselbrunn laut Mitteilung der Polizei zwischen Samstagabend, 29. November, 19 Uhr, und Montag, 1. Dezember, 9 Uhr, gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem umzäunten Gelände an der Hans-Sachs-Straße. Das Gelände befindet sich in der Nähe des Kauflands Morgenbergstraße. Es...