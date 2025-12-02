Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
In Plauen wurden Nordmanntannen entwendet.
In Plauen wurden Nordmanntannen entwendet. Bild: Symbolbild: Bernd Wüstneck/dpa
Plauen
Acht Weihnachtsbäume in Plauen gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Täter brachen in Haselbrunn ein. Worum die Polizei nun bittet.

Mehrere Weihnachtsbäume wurden im Plauener Stadtteil Haselbrunn laut Mitteilung der Polizei zwischen Samstagabend, 29. November, 19 Uhr, und Montag, 1. Dezember, 9 Uhr, gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem umzäunten Gelände an der Hans-Sachs-Straße. Das Gelände befindet sich in der Nähe des Kauflands Morgenbergstraße. Es...
