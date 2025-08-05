„Achtung, ich muss hier durch“: In diesem Supermarkt gibt es jetzt einen der ersten Einkaufsroboter des Vogtlands

Plauen
Was in Japan schon längst Standard ist, läuft in Deutschland erst an: Roboter in Einkaufsmärkten. Auch im Weischlitzer Globus-Markt ist ein solcher jetzt im Einsatz. Wofür „Globy“ da ist.
Freitag und gleichzeitig der erste des Monats. An der Tankstelle am Globus-Markt in Weischlitz ist jede Zapfsäule belegt. Auf dem Parkplatz findet man kaum mehr eine freie Lücke. Drinnen machen viele Vogtländer ihren Wocheneinkauf. Auf den Gängen drängen sich Menschen zu den Produkten. Mittendrin: „Globy Nummer Eins“. So nennt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.