Adventssingen in der Plauener Falknerei Hermann mit der Premiere eines Films rund um die Weihnachtsvorbereitungen

Neben einem besinnlichen Weihnachtssingen lädt die Falknerei zur Filmpremiere ein. Was an der gezeigten Spezialfolge aus der Dokuserie besonders ist.

Am vierten Advent lädt die Falknerei Herrmann zu einem besonderen Ereignis ein: Erstmals findet am Sonntag ein Weihnachtssingen statt, verbunden mit der Uraufführung einer Sonderfolge der Serie über die Falknerei.