ZEITUNG
  • Vogtland
  • Plauen
  • Apfelfest in Kleingera, Erlbacher „Kirwe“ und Mondscheinfahrt in Plauen: Das kann man am Wochenende im Vogtland erleben

Äpfel, die gibt es in diesem Jahr in Hülle und Fülle - auch im Vogtland. Deshalb wird in Kleingera Apfelfest gefeiert. Bild: Philip Dulian/dpa
Äpfel, die gibt es in diesem Jahr in Hülle und Fülle - auch im Vogtland. Deshalb wird in Kleingera Apfelfest gefeiert. Bild: Philip Dulian/dpa
Apfelfest in Kleingera, Erlbacher „Kirwe“ und Mondscheinfahrt in Plauen: Das kann man am Wochenende im Vogtland erleben
Von Sabine Schott
Süße Früchtchen, Hopfensaft aus der Region und Kuchen, der eigens für einen besonderen Anlass gebacken wird - dies und mehr versprechen Veranstaltungen in der Region. Manche sind sogar spitzenmäßig.

Größtes Volksfest im oberen Vogtland lockt nach Erlbach: Es ist schon die 315. Kirmes, welche die Erlbacher ab Freitag feiern. Sie wollen mit ihrer „Kirwe“ abermals den Ruf des größten Volksfestes im Oberland verteidigen. Neuerdings gibt es auch Kirwe-Kung. Die tollen Tage zwischen Lindenplatz und Tauscher sind Kult in der Region....
