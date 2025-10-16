Apfelfest in Kleingera, Erlbacher „Kirwe“ und Mondscheinfahrt in Plauen: Das kann man am Wochenende im Vogtland erleben

Süße Früchtchen, Hopfensaft aus der Region und Kuchen, der eigens für einen besonderen Anlass gebacken wird - dies und mehr versprechen Veranstaltungen in der Region. Manche sind sogar spitzenmäßig.

Größtes Volksfest im oberen Vogtland lockt nach Erlbach: Es ist schon die 315. Kirmes, welche die Erlbacher ab Freitag feiern. Sie wollen mit ihrer „Kirwe" abermals den Ruf des größten Volksfestes im Oberland verteidigen. Neuerdings gibt es auch Kirwe-Kung. Die tollen Tage zwischen Lindenplatz und Tauscher sind Kult in der Region.