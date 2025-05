Auch die Neuensalzer Störche sind ins Vogtland zurückgekehrt

Das Paar hat sein Nest auf einem alten Schornstein bezogen. Gibt es bald Nachwuchs?

Sie gehören zum Neuensalzer Ortsbild dazu: Die Störche sind nach der langen Winterpause in südlichen Gefilden in ihr Nest zurückgekehrt. Ihr Horst befindet sich auf einem Schornstein in etwa 20 bis 25 Metern Höhe, sagt Bürgermeisterin Carmen Künzel (Freie Wähler). Der Schornstein gehört zur Firma Maschinentechnik Vogtland. Die Neuensalzer...