Regionale Nachrichten und News
  • Auf die Plauener kommen in der nächsten Woche mehrere neue Straßensperrungen zu

In der kommenden Woche gibt es in Plauen mehrere neue Straßensperrungen.
Bild: Symbolfoto: studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Plauen
Auf die Plauener kommen in der nächsten Woche mehrere neue Straßensperrungen zu
Von Bernd Jubelt
Versorgungsträger graben ab Montag an mehreren Stellen Straßen auf, was zu Vollsperrungen führt. Entspannung kündigt sich dagegen vor den Toren Plauens an: Das betrifft die B 173.

Auf die Kraftfahrer in Plauen kommen mehrere neue Straßensperrungen zu. So wird die Tauschwitzer Straße ab Montag für voraussichtlich drei Tage für die Durchfahrt gesperrt. Grund hierfür ist eine Breitbandverlegung. Der Sperrbereich befindet sich in Höhe der Einmündung Schäfereiweg. Die Einbahnstraße wird für diesen Zeitraum aufgehoben.
