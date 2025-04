Auf Pilztour im März: Dieser schmackhafte Pilz ist jetzt in Fichtenwäldern im Vogtland zu finden

Pilzliebhaber müssen nicht erst auf die Schwammezeit im Herbst warten, um in den Wäldern im Vogtland schmackhafte Exemplare für eine Pilzpfanne zu finden. Mit etwas Glück und den richtigen Tipps vom Pilzexperten, klappt die Pilzsuche auch schon jetzt.

Dünner Stiel, blassbrauner Hut. Der Pilz ist nicht sehr groß, vielleicht zwei Zentimeter. Aber dafür sehr schmackhaft. Pilzexperte Steffen Schmidt brät ihn mit Butter und Salz in der Pfanne an. „Unter Pilzkennern ist der Pilz sehr begehrt“, sagt Schmidt, der in Syrau als Pilzberater die Pilzschule Vogtland gegründet hat. Beim...