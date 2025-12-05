Ausstellung im Vogtland erinnert an DDR: „Weihnachten im Konsument-Warenhaus“

Im Pausaer Heimateck öffnet am Samstag die Ausstellung „Weihnachten im DDR-Konsument-Warenhaus“. Sie erinnert nicht nur an Spielzeug, das viele aus ihren Kindertagen kennen. Sondern auch an eine Zeit, als es in der DDR noch Versandhauskataloge gab.

Es war fast in Vergessenheit geraten, aber es gab sie tatsächlich in der DDR: Versandhauskataloge. Das Konsument Versandhaus Karl-Marx-Stadt und das Centrum Großversandhaus Leipzig. „Der erste Katalog erschien vor 64 Jahren. im Frühjahr 1961“, sagt Ute Arnold vom Heimatverein Pausa. Sie hat die jüngste Ausstellung im Heimateck... Es war fast in Vergessenheit geraten, aber es gab sie tatsächlich in der DDR: Versandhauskataloge. Das Konsument Versandhaus Karl-Marx-Stadt und das Centrum Großversandhaus Leipzig. „Der erste Katalog erschien vor 64 Jahren. im Frühjahr 1961“, sagt Ute Arnold vom Heimatverein Pausa. Sie hat die jüngste Ausstellung im Heimateck...