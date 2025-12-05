Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Ausstellung im Vogtland erinnert an DDR: „Weihnachten im Konsument-Warenhaus“

Amélie und Camille mit Papa Carsten Weigelt in der Pausaer Weihnachtsausstellung.
Amélie und Camille mit Papa Carsten Weigelt in der Pausaer Weihnachtsausstellung. Bild: Simone Zeh
Amélie und Camille mit Papa Carsten Weigelt in der Pausaer Weihnachtsausstellung.
Amélie und Camille mit Papa Carsten Weigelt in der Pausaer Weihnachtsausstellung. Bild: Simone Zeh
Plauen
Ausstellung im Vogtland erinnert an DDR: „Weihnachten im Konsument-Warenhaus“
Von Simone Zeh
Im Pausaer Heimateck öffnet am Samstag die Ausstellung „Weihnachten im DDR-Konsument-Warenhaus“. Sie erinnert nicht nur an Spielzeug, das viele aus ihren Kindertagen kennen. Sondern auch an eine Zeit, als es in der DDR noch Versandhauskataloge gab.

Es war fast in Vergessenheit geraten, aber es gab sie tatsächlich in der DDR: Versandhauskataloge. Das Konsument Versandhaus Karl-Marx-Stadt und das Centrum Großversandhaus Leipzig. „Der erste Katalog erschien vor 64 Jahren. im Frühjahr 1961“, sagt Ute Arnold vom Heimatverein Pausa. Sie hat die jüngste Ausstellung im Heimateck...
