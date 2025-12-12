DDR-Spielzeug und Dampfmaschinen in Pausa

Eine Ausstellung im Pausaer Heimateck führt zurück in die DDR. Ins Konsument-Warenhaus und die Zeit des Versandhandels. Es werden Dampfmaschinen vorgeführt.

Im Pausaer Heimateck werden die Besucher mitgenommen auf eine Reise in die Geschichte der DDR-Spielzeugindustrie. „Die ausgestellten Spielzeuge erfreuten unzählige Kinderherzen. Ob Pebe-Bausteine, Sonni-Puppen und Metallbaukästen aus Sonneberg", sagt Ausstellungsmacherin Ute Arnold. Wer Glück hatte, ergatterte die Spielwaren aus einem der...