DDR-Spielzeug und Dampfmaschinen in Pausa

Plauen
Eine Ausstellung im Pausaer Heimateck führt zurück in die DDR. Ins Konsument-Warenhaus und die Zeit des Versandhandels. Es werden Dampfmaschinen vorgeführt.
Im Pausaer Heimateck werden die Besucher mitgenommen auf eine Reise in die Geschichte der DDR-Spielzeugindustrie. „Die ausgestellten Spielzeuge erfreuten unzählige Kinderherzen. Ob Pebe-Bausteine, Sonni-Puppen und Metallbaukästen aus Sonneberg“, sagt Ausstellungsmacherin Ute Arnold. Wer Glück hatte, ergatterte die Spielwaren aus einem der...
