Autofahrer beschädigt in Mechelgrün geparkten Wagen

Der Unfallverursacher ist verschwunden. Nun wird die Polizei tätig.

Ein unbekannter Autofahrer hat im Neuensalzer Ortsteil Mechelgrün ein Auto beschädigt und ist anschließend verschwunden. Darüber berichtete die Polizei. Ein BMW-Fahrer hatte am Montag, 28. Juli, sein Fahrzeug am Birkenweg abgestellt. Als er am Dienstagnachmittag, 29. Juli, gegen 17.20 Uhr zurückkehrte, erlebte er eine unangenehme...