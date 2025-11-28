Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • B 173 im Vogtland: Autobahnzubringer nach Plauen-Ost wieder uneingeschränkt befahrbar

Plauen
B 173 im Vogtland: Autobahnzubringer nach Plauen-Ost wieder uneingeschränkt befahrbar
Von Uwe Selbmann
Die Anfang Oktober zum Teil unter Vollsperrung begonnenen Arbeiten sind fristgerecht beendet. Was unter dem Strich steht.

Plauen.

Die Arbeiten an der Bundesstraße 173 in Plauen zwischen dem Abzweig Voigtsgrüner Weg und der A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost sind am Freitag termingerecht beendet worden. Das teilt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Ab den Nachmittagsstunden rollt der Verkehr wieder uneingeschränkt über den bisherigen Baustellenbereich. Zuletzt galt noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 km/h. Auf dem 1,1 Kilometer langen Abschnitt waren seit Anfang Oktober Asphaltdeckschicht, Bankette, Fahrbahnmarkierungen und Beschilderung erneuert worden. Für die Arbeiten wurden der Behörde zufolge insgesamt rund 370.000 Euro aus Steuermitteln des Bundes aufgewendet. (us)

