  • Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Wichtiger Autobahnzubringer im Oktober für drei Wochen gesperrt

Zwischen Plauens Stadtgrenze und der A 72/Plauen-Ost wird im Oktober die B 173 voll gesperrt. Bild: Ellen Liebner
Zwischen Plauens Stadtgrenze und der A 72/Plauen-Ost wird im Oktober die B 173 voll gesperrt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Wichtiger Autobahnzubringer im Oktober für drei Wochen gesperrt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Diese Information kommt für viele Kraftfahrer überraschend: In Kürze starten auf der B 173 Bauarbeiten, um die Fahrbahn zu erneuern. Der Verkehr wird umgeleitet.

Pendler, die tagtäglich zwischen der A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost und Plauen unterwegs sind, müssen im Oktober für ihre Fahrt mehr Zeit einplanen: Grund ist eine Vollsperrung der B 173 in diesem Bereich. Darüber hat am Donnerstag das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr informiert. Auf einer Länge von 1,1 Kilometern wird die...
