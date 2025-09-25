Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Wichtiger Autobahnzubringer im Oktober für drei Wochen gesperrt

Plauen
Diese Information kommt für viele Kraftfahrer überraschend: In Kürze starten auf der B 173 Bauarbeiten, um die Fahrbahn zu erneuern. Der Verkehr wird umgeleitet.
Pendler, die tagtäglich zwischen der A-72-Anschlussstelle Plauen-Ost und Plauen unterwegs sind, müssen im Oktober für ihre Fahrt mehr Zeit einplanen: Grund ist eine Vollsperrung der B 173 in diesem Bereich. Darüber hat am Donnerstag das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr informiert. Auf einer Länge von 1,1 Kilometern wird die...
