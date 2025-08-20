Bei diesem Festival im Vogtland ist Alkohol tabu

Plauen
„Licht im Herzen“ heißt die dreitägige Veranstaltung in dem kleinen ostthüringischen Ort Stelzen in dieser Woche. Bis Sonntag werden dazu auch viele Gäste aus dem sächsischen Vogtland erwartet. Warum die Neuauflage nicht selbstverständlich ist.
Eine Oase im Alltag, ein Ort der Stille, das Zurückbesinnen auf die Leichtigkeit des Seins. Dazu Workshops, Yoga, Meditation, Qi Gong, Heilung und schamanische Rituale, inspirierende Konzerte und Tanz, ein Markt sowie ein liebevoll gestalteter Kinderbereich. All das macht das zweite Festival „Licht im Herzen“ aus, das am Freitag in Stelzen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.