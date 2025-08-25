So lief das von Vogtländern organisierte Festival „Licht im Herzen“ in Stelzen

Ob Yin-Yoga, Baum-Meditation oder Klangreise – jede Menge Angebote gab es beim Festival „Licht im Herzen“ am Wochenende am Rande des Vogtlandkreises. Doch den Machern und Gästen ging es um viel mehr.

„Es ist ganz wichtig auf dieser Welt, aufeinander zuzugehen und füreinander da zu sein", sagte Mario Söllner vom Organisationsteam bei der Abschlusszeremonie. Der Jößnitzer, der Acro Yoga beim Festival anbot, meinte, dass es eigentlich gar nicht darum gehe, beim Programm möglichst viel mitzumachen. „Sondern darum, dass Menschen für...