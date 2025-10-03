Diese Schaustellerfamilie aus dem Vogtland lebt ihren Traum

Plauen
Die Liebe zum Zirkus hatte der Urgroßvater. Für Sigurd Gläser ist es der Rummel. Inzwischen hat er die ganze Familie damit angesteckt. Jetzt gibt es eine Wies’n in Wallengrün und Unterreichenau.
Wenn es um den Rummel geht, hält die ganze Familie zusammen. Alle helfen mit. Sigurd Gläser aus Wallengrün hat sich mit seinem Schaustellerbetrieb in der Region längst einen Namen gemacht. Ob bei Kinder- oder Familienfesten, Kirmes oder jetzt bald zur Wies’n in Wallengrün und Unterreichenau. „Wir sind viel unterwegs“, sagt der junge...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.