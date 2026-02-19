MENÜ
  Vogtland
  Plauen
  Vogtländer mischen Faschings-Party in Thüringen auf: „Der Bus war sofort voll, kaum dass wir ihn bestellt hatten"

Schokoladig und fantasievoll: Das Weischlitzer Männerballett präsentierte „Wonka und die Schokoladenfabrik".
Schokoladig und fantasievoll: Das Weischlitzer Männerballett präsentierte „Wonka und die Schokoladenfabrik". Bild: Simone Zeh
Plauen
Vogtländer mischen Faschings-Party in Thüringen auf: „Der Bus war sofort voll, kaum dass wir ihn bestellt hatten"
Von Simone Zeh
48 Faschingsvereine feierten zum Abschluss der fünften Jahreszeit in Ostthüringen. Viele Karnevalisten aus dem Vogtlandkreis wollten sich das nicht entgehen lassen.

Das große Faschingsfinale mit vielen Vereinen aus mehreren Bundesländern feiern Narren aus dem Dreiländereck Sachsen/Bayern/Thüringen traditionell im Kulturhaus Hirschberg in Thüringen. Um Mitternacht ist jedoch Schluss – denn da wird der Fasching per Sarg zu Grabe getragen. Eine Zeremonie, die man nicht oft miterleben kann.
