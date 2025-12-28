Beim Diebstahl erwischt: 29-Jähriger greift Polizist in den Plauener Kolonnaden an

Ein Mann hat am Samstag im Gastronomiebereich des Einkaufszentrums versucht, Lebensmittel zu stehlen. Als ein Polizist dies bemerkte, wurde der Mann handgreiflich.

In den Kolonnaden an der Bahnhofstraße in Plauen ist es am Samstagmittag zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Wie die Polizei mitteilte, griff ein 29-jähriger Venezolaner gegen 12.45 Uhr bei einem Gastronom über die Theke und steckte sich Lebensmittel in die Taschen. Ein Polizeibeamter, der außerdienstlich vor Ort war, bemerkte dies und...