Beliebtes Ausflugsziel im Vogtland: Spielplatz an der Syrauer Drachenhöhle soll in die Kur

Die Besucherzahlen der Drachenhöhle sind so gut, dass die Gemeinde immer wieder Geld ins Umfeld der Tropfsteinhöhle investieren kann. Was künftig bei Gästen einen besseren Eindruck hinterlassen soll.

Die Drachenhöhle ist der Besuchermagnet in Syrau. Übers Jahr erwirtschaftete Erlöse des Syrauer Eigenbetriebs werden immer wieder dafür verwendet, das beliebte Ausflugsziel noch ein bisschen attraktiver zu machen. Vor allem den Höhlenpark, denn in diesem endet die Führung durch die Tropfsteinhöhle, so dass jeder Besucher das Areal...