Beliebtes Plauener Gartenlokal mit Biergarten: Wann und wie geht es mit der Poppenmühle weiter?

Vor gut zwei Monaten kam dem Vereinsheim im Westend der Pächter abhanden. Ob die Gäste noch in der Saison auf einen neuen Betreiber hoffen können, ist fraglich.

Rund zwei Monate nach dem plötzlichen Weggang des früheren Pächters des Lokals Poppenmühle ist die Suche nach einem neuen Wirt noch nicht von Erfolg gekrönt. Das sagte Erik Wunderlich, Chef der gleichnamigen Gartensparte, auf Nachfrage der „Freien Presse“. Es habe zwar bereits einzelne Interessenten gegeben, doch keiner habe zugesagt. Die... Rund zwei Monate nach dem plötzlichen Weggang des früheren Pächters des Lokals Poppenmühle ist die Suche nach einem neuen Wirt noch nicht von Erfolg gekrönt. Das sagte Erik Wunderlich, Chef der gleichnamigen Gartensparte, auf Nachfrage der „Freien Presse“. Es habe zwar bereits einzelne Interessenten gegeben, doch keiner habe zugesagt. Die...