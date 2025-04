Bingo-Premiere im Plauener Malzhaus: Stand-up Comedy trifft auf Glücksspiel

Lars Buchmann und Therese „Resi“ Langhof-Thomas drehten am Freitagabend im Malzhauskeller gemeinsam am Bingo-Rad. Während der Ziehung witzelte das Duo über Leberwurstzipfel und Menopausen.

Wenn Therese „Resi“ Langhof-Thomas und Lars Buchmann gemeinsam am Rad drehen, darf man sich auf etwas gefasst machen. „Bingo“ hieß es am Freitagabend im Plauener Malzhaus. Mit dem bekannten Glücksspiel, bei dem fünf Zahlen in einer Reihe waagerecht, senkrecht oder diagonal übereinstimmen müssen, probierten die Gastgeber vom...