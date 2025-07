Brand in Jößnitz: Feuerwehren mussten zum ehemaligen Hotel ausrücken

In dem leerstehenden Gebäude brannte es am Samstagvormittag. Was als Ursache ausgeschlossen werden kann.

In einem ehemaligen Hotel, einem zu DDR-Zeiten als FDGB-Ferienheim genutzten Bau an der Bahnhofstraße in Jößnitz, hat es am Samstagvormittag in der ersten Etage gebrannt. Das bestätigte Guido Scherer von der Plauener Berufsfeuerwehr vor Ort. Der Einsatzleiter: „Wir mussten die Zwischendecke, eine Holzbalkenkonstruktion, mit einer Kettensäge... In einem ehemaligen Hotel, einem zu DDR-Zeiten als FDGB-Ferienheim genutzten Bau an der Bahnhofstraße in Jößnitz, hat es am Samstagvormittag in der ersten Etage gebrannt. Das bestätigte Guido Scherer von der Plauener Berufsfeuerwehr vor Ort. Der Einsatzleiter: „Wir mussten die Zwischendecke, eine Holzbalkenkonstruktion, mit einer Kettensäge...