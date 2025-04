Bürgermeisterwahl in Rosenbach: Tritt Amtsinhaber Michael Frisch nochmal an?

In einer Woche, am Sonntag, 23. März, sind die Einwohner der Gemeinde Rosenbach aufgerufen, einen Bürgermeister zu wählen. Die Amtszeit von Michael Frisch endet. Wie geht es für ihn weiter? Wer sind die Kandidaten?

Michael Frisch will in Rosenbach Bürgermeister bleiben. „Noch einmal FRISCH ans Werk.“ So wirbt er derzeit als parteiloser Kandidat für sich selbst auf seinem Flyer zur Bürgermeisterwahl. Das Wortspiel, direkt auf ihn gemünzt, verrät Enthusiasmus und Optimismus. Und auch eine Portion Unkonventionalität, die man ab und zu spürt. So etwa,...