Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Bild: Christoph Soeder/dpa/Archiv
Plauen
Bundespräsident kommt nach Mödlareuth ins Vogtland
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Früher geteiltes Dorf, jetzt wird in Gemeinschaft gefeiert: Das Staatsoberhaupt kommt am Donnerstag zur Einweihung des neuen Deutsch-Deutschen Museums. Bürger können einen Tag später einen ersten Blick hineinwerfen.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Donnerstag ins Vogtland. Im einst geteilten Dorf Mödlareuth wird er gemeinsam mit den Ministerpräsidenten Bayerns und Thüringens, Markus Söder (CSU) und Mario Voigt (CDU), das neue Gebäude sowie das umgestaltete Außengelände des Deutsch-Deutschen Museums einweihen. Darüber informierte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
09:33 Uhr
4 min.
Neuer Rundgang mit VR-Brille in einst geteiltem Dorf im Vogtland: „Die Mauer ist vor uns – das ist ein wahnsinniges Erlebnis“
Das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth.
Bis 1989 war der kleine Ort Mödlareuth im Vogtland geteilt – eine Seite des Dorfes lag in der Bundesrepublik, die andere in der DDR. Ein neues virtuelles Angebot soll dabei helfen, diese Zeit nicht vergessen zu lassen.
Florian Wißgott
14.09.2025
2 min.
Freiberger Kinomacher Thomas Erler trifft Bundespräsident Steinmeier
Thomas Erler (r.) trifft erneut Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin.
Der Freiberger Thomas Erler ist vom Bundespräsidenten ins Schloss Bellevue eingeladen. Erler trifft Deutschlands Staatsoberhaupt nicht zum ersten Mal und freut sich darauf.
Mathias Herrmann
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel