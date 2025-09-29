Bundespräsident kommt nach Mödlareuth ins Vogtland

Plauen
Früher geteiltes Dorf, jetzt wird in Gemeinschaft gefeiert: Das Staatsoberhaupt kommt am Donnerstag zur Einweihung des neuen Deutsch-Deutschen Museums. Bürger können einen Tag später einen ersten Blick hineinwerfen.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt am Donnerstag ins Vogtland. Im einst geteilten Dorf Mödlareuth wird er gemeinsam mit den Ministerpräsidenten Bayerns und Thüringens, Markus Söder (CSU) und Mario Voigt (CDU), das neue Gebäude sowie das umgestaltete Außengelände des Deutsch-Deutschen Museums einweihen. Darüber informierte das...
