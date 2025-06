Camper unerwünscht: Warum eine neue Regelung an der Talsperre Pöhl auf Unverständnis stößt

Am Gansgrüner Strand bleibt Campern und Fahrzeugen mit Dachgepäck die Zufahrt jetzt verwehrt. Warum sich einige Fahrzeughalter davon zu Unrecht benachteiligt fühlen.

Badehose, Handtuch, Sonnenschein - viel mehr braucht Johannes Sadewasser nicht, wenn er im Sommer nach der Arbeit an der Talsperre Pöhl Halt macht. Am liebsten am Gansgrüner Strand. „Weil man hier am längsten etwas von der Abendsonne hat“, so der Plauener. Ganz anders als beispielsweise an der Liegewiese in Jocketa nach 18 Uhr. „Das habe...