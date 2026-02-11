MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Chef der Plauener Festhalle wegen mauem Programm in der Kritik: „Es ist Ihr Job!“

Festhallen-und Parktheater-Chef Ronny Bley. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2024.
Festhallen-und Parktheater-Chef Ronny Bley. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2024. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Festhallen-und Parktheater-Chef Ronny Bley. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2024.
Festhallen-und Parktheater-Chef Ronny Bley. Das Foto zeigt ihn im Jahr 2024. Bild: Thomas Voigt/Archiv
Plauen
Chef der Plauener Festhalle wegen mauem Programm in der Kritik: „Es ist Ihr Job!“
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur wenige Stars, dafür umstrittene Protagonisten auf der Bühne: Das Programm in der Plauener Festhalle sorgt immer wieder für Diskussionen. Jetzt gibt es erneut unbequeme Fragen an den Chef des Hauses.

Im König-Albert-Theater Bad Elster geben sich bis April die Stars die Klinke in die Hand: Dieter „Maschine“ Birr, Mirja Boes, Benjamin von Stuckrad-Barre – die Promi-Dichte ist hoch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
08.02.2026
4 min.
Neue Technik im Plauener Parktheater: Kommen jetzt die Stars?
Rock-Lady Suzi Quatro begeisterte bereits im Vorjahr. In diesem Sommer will sie wieder ins Parktheater kommen.
Knapp 17.000 besuchten im Vorjahr die Bühne im Stadtpark. Geht es nach den Betreibern, sind es diese Saison viel mehr. Dafür sollen Stars wie Nino de Angelo und Silly sorgen. Und ein weiterer Magnet.
Sabine Schott
30.01.2026
3 min.
Diskussion in Plauen um Einstellung neuer Rathaus-Mitarbeiter: Stadträte pochen auf Mitspracherecht
Der Plauener Stadtrat tagt regelmäßig im großen Ratssaal.
Bisher muss der Stadtrat über alle Bewerber für die besser bezahlten Tarifjobs abstimmen. Das dauere oft lang und sei aufwendig, sagt die BSW-Fraktion. Sie wünscht sich Bürokratieabbau. Kommt sie damit durch?
Sabine Schott
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
11.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel