Chef der Plauener Festhalle wegen mauem Programm in der Kritik: „Es ist Ihr Job!“

Nur wenige Stars, dafür umstrittene Protagonisten auf der Bühne: Das Programm in der Plauener Festhalle sorgt immer wieder für Diskussionen. Jetzt gibt es erneut unbequeme Fragen an den Chef des Hauses.

Im König-Albert-Theater Bad Elster geben sich bis April die Stars die Klinke in die Hand: Dieter „Maschine“ Birr, Mirja Boes, Benjamin von Stuckrad-Barre – die Promi-Dichte ist hoch. Im König-Albert-Theater Bad Elster geben sich bis April die Stars die Klinke in die Hand: Dieter „Maschine“ Birr, Mirja Boes, Benjamin von Stuckrad-Barre – die Promi-Dichte ist hoch.