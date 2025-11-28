Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie sind da: Kraftklub beim Soundcheck im Vogtland. 300 Leute warten schon.
Sie sind da: Kraftklub beim Soundcheck im Vogtland. 300 Leute warten schon. Bild: Ellen Liebner
Felix Kummer verspricht der bei frischen 3 Grad im Bierseitenhof wartenden Menge: „In 20 Minuten geht es los“.
Felix Kummer verspricht der bei frischen 3 Grad im Bierseitenhof wartenden Menge: „In 20 Minuten geht es los“. Bild: Ellen Liebner
Schon eine Stunde vor dem Konzert hatten sich reichlich Leute versammelt.
Schon eine Stunde vor dem Konzert hatten sich reichlich Leute versammelt. Bild: Nicole Jähn
Gut gelaunt trotz bibbernder Kälte. Das Publikum wartet schon.
Gut gelaunt trotz bibbernder Kälte. Das Publikum wartet schon. Bild: Ellen Liebner
Natürlich hatten sich Hardcore-Fans limitierte Platten des neuen Albmums bereits vorbestellt und hofften auf Autogramme.
Natürlich hatten sich Hardcore-Fans limitierte Platten des neuen Albmums bereits vorbestellt und hofften auf Autogramme. Bild: Ellen Liebner
Gespannte Erwartung: Vielen, die im Bierseitenhof warten, steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Wer hätte gedacht, dass man so etwas in Drochaus erleben kann?
Gespannte Erwartung: Vielen, die im Bierseitenhof warten, steht die Vorfreude ins Gesicht geschrieben. Wer hätte gedacht, dass man so etwas in Drochaus erleben kann? Bild: Ellen Liebner
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Davon gibt es heute wohl einige aufs Haus.
Oskar Pögl braut auf seinem Hof in Drochaus Bier. Davon gibt es heute wohl einige aufs Haus. Bild: Simone Zeh/Archiv
Plauen
Chemnitzer Band Kraftklub startet Geheim-Tour im Vogtland
Von Claudia Bodenschatz, Nicole Jähn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sterben in Karl-Marx-Stadt, frieren im Vogtland: Den Aufschlag ihrer Promo-Tour für das neue Album startete die Chemnitzer Band am Freitagabend im Vogtland. „Sterben in Karl Marx Stadt“ ging damit das erste Mal live über die Bühne. Wo genau das Überraschungskonzert stattfand.

Die Aufregung war groß und jetzt ist es raus: Das erste Geheimkonzert für ihre Promo-Tour zum neuen Album gibt Kraftklub am Freitagabend nicht in Chemnitz, nicht in Leipzig, sondern in der Provinz: im vogtländischen Drochaus. Genauer gesagt in der Brauerei von Oskar Pögl.
