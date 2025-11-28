Chemnitzer Band Kraftklub startet Geheim-Tour im Vogtland

Sterben in Karl-Marx-Stadt, frieren im Vogtland: Den Aufschlag ihrer Promo-Tour für das neue Album startete die Chemnitzer Band am Freitagabend im Vogtland. „Sterben in Karl Marx Stadt“ ging damit das erste Mal live über die Bühne. Wo genau das Überraschungskonzert stattfand.

Die Aufregung war groß und jetzt ist es raus: Das erste Geheimkonzert für ihre Promo-Tour zum neuen Album gibt Kraftklub am Freitagabend nicht in Chemnitz, nicht in Leipzig, sondern in der Provinz: im vogtländischen Drochaus. Genauer gesagt in der Brauerei von Oskar Pögl. Die Aufregung war groß und jetzt ist es raus: Das erste Geheimkonzert für ihre Promo-Tour zum neuen Album gibt Kraftklub am Freitagabend nicht in Chemnitz, nicht in Leipzig, sondern in der Provinz: im vogtländischen Drochaus. Genauer gesagt in der Brauerei von Oskar Pögl.