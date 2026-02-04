Clara-Wieck-Schüler aus Plauen bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Beim Regional-Wettbewerb erzielten Schüler des Vogtlandkonservatoriums Bestleistungen. Eine weitere Herausforderung steht bevor.

Schülerinnen und Schüler des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ haben erfolgreich an den Regionalrunden von „Jugend musiziert“ an den Wochenenden 24./25. Januar und 31. Januar/1. Februar teilgenommen. Die Wettbewerbe fanden in Plauen, Reichenbach und in Zwickau statt. „Jugend musiziert“ ist der größte Wettbewerb für junge...