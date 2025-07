Da werden Männer wieder zum Kind: In Langenbach stechen die Sautröge in See

Trubel und Gaudi gibt es am Samstag im Freizeitzentrum in Langenbach. Groß ist die Vorfreude besonders aufs Sautrogrennen.

Es geht um Schnelligkeit und die originellste Kostümierung. Vor allem aber um den Spaß. Zum zweiten Mal steigt am Wochenende in Langenbach ein Sautrogrennen. „Die Idee hatten wir schon einige Jahre“, erinnert sich Christian Richter aus Schönberg. Zwar habe es in Langenbach nie vorher Sautrogrennen gegeben, aber in anderen Orten. Und der...