Sautrogrennen in Langenbach steht bevor

Trubelig und sicher auch nass, aber nicht von oben, wird es erneut zum Langenbacher Sautrogrennen zugehen. Anmeldungen sind noch möglich.

Zum Spektakel wird das Langenbacher Sautrogrennen am kommenden Wochenende, 26. und 27. Juli, welches in diesem Jahr die zweite Auflage erfährt. Beginn ist am Samstag, wenn ab 12 Uhr Trainingsfahrten auf dem Feuerlöschteich, ehemals Freibad, durchgeführt werden können. 14 Uhr startet der Wettbewerb zum Sautrogrennen. Auf dem Freizeitgelände am...