Dako-Ruine im Plauener Westend: Wie geht es weiter?

Plauen
Das leerstehende ehemalige Fabrikgebäude ist seit vielen Jahren ein optisches Ärgernis.
Ein Abriss der Dako-Ruine im Plauener Westend ist nicht in Sicht. Das Grundstück Ricarda-Huch-Straße 1 mit der Brache des einstigen Betriebes Damenkonfektion (Dako) werde regelmäßig vom Eigentümer kontrolliert, heißt es aus dem Rathaus. Wenn nötig, veranlasse der Besitzer Sicherungsmaßnahmen. „Einen Abbruchtermin gibt es derzeit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.