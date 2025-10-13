Dako-Ruine im Plauener Westend: Wie geht es weiter?

Das leerstehende ehemalige Fabrikgebäude ist seit vielen Jahren ein optisches Ärgernis.

Ein Abriss der Dako-Ruine im Plauener Westend ist nicht in Sicht. Das Grundstück Ricarda-Huch-Straße 1 mit der Brache des einstigen Betriebes Damenkonfektion (Dako) werde regelmäßig vom Eigentümer kontrolliert, heißt es aus dem Rathaus. Wenn nötig, veranlasse der Besitzer Sicherungsmaßnahmen. „Einen Abbruchtermin gibt es derzeit...