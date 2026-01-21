Erst Glühlampenwerk, dann Dako: Nach 115 Jahren verschwindet ein Stück Plauener Industriegeschichte

Plauen
Seit Jahren ist die Brache an der Ricarda-Huch-Straße nicht nur Anwohnern ein Dorn im Auge. Jetzt wird sie dem Erdboden gleichgemacht. In ihren Mauern spielte sich eine der größten Tragödien in der Plauener Geschichte ab.
Die Ricarda-Huch-Straße im Plauener Westend hieß früher Parsevalstraße. Als solche findet sie sich erstmals im Adressbuch für die Jahre 1911/12. Die einzige Adresse an dieser neuen Straße war damals die Deutsche Glühlampenfabrik AG. Unter dem Eintrag der Firma steht in Klammern: „Im Bau begriffen“. Und das hatte einen Grund: Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.