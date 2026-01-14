Dako-Ruine im Plauener Westend: Jetzt gibt es Bewegung

Plauen
Das halb entkernte ehemalige Fabrikgebäude ist seit vielen Jahren ein optisches Ärgernis. Nun gibt es überraschend einen Termin für den vollständigen Abriss. Was wird aus dem Grundstück, wenn das Stück Industriegeschichte verschwunden ist?
Das seit 20 Jahren leerstehende und verfallende Gebäude der ehemaligen Plauener Damenkonfektion (Dako) im Plauener Westend wird nun vollständig abgerissen. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Noch bei einer Einwohnerversammlung im Stadtteil im Oktober hieß es, ein Abrisstermin sei nicht bekannt.
