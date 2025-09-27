Das gab’s noch nie beim Folkherbst im Plauener Malzhaus: Zwei Jahrgänge treffen sich an einem Abend

Plauen
Die 32. und die 33. Auflage des Weltmusik-Festivals geben sich am Samstag die Klinke in die Hand. Zu erleben sein werden zwei Musikhighlights.
Am Samstagabend endet der 32. Folkherbst im Plauener Malzhaus, und die nächste Ausgabe beginnt unmittelbar. Es werden gleich zwei Highlights zu erleben sein - das Absinto Orkestra, deren Mitglieder den „Eisernen Eversteiner“ erhalten und ihr Preisträgerkonzert geben. Zudem spielt die rumänische Brass-Band Fanfare Ciocarlia zum Auftakt der...
