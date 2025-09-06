Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Das ist das erste Plauener Wiesn-Paar: Wer sind die beiden und wie kam es dazu?

Die Glücklichen sind Lisa Böttiger und Domenic Springer aus Plauen.
Die Glücklichen sind Lisa Böttiger und Domenic Springer aus Plauen.
Plauen
Das ist das erste Plauener Wiesn-Paar: Wer sind die beiden und wie kam es dazu?
Von Jonas Patzwaldt
Das gab es bisher noch nicht auf der Sternquell Wiesn. Erstmals wurde ein Paar gekürt. Welche Idee dahinter steckt und was es mit ihrer Verlobung zu tun hat.

Am Samstagabend, wahrscheinlich dem Höhepunkt der diesjährigen Wiesn, war es so weit. Bevor die beliebte Party- Rock und Schlagerband die Fetzentaler spielen, hat es einen heimlichen Programmpunkt gegeben. Vor dem vollen Festzelt wurde erstmals das Wiesn-Paar vorgestellt. In den vergangenen Jahren gab es das nicht.
