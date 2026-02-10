MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Das ist mein Traumjob“: Wie fünf Azubis eine halbe Krankenhaus-Station in Plauen wuppen

Teamkonferenz auf Station 57: die Pflegeschüler Nalin Gemeinhard (links) und Lenny Marcel Lösche sowie die Praxisanleiterinnen Andrea Müller und Antje Berthold (rechts).
Teamkonferenz auf Station 57: die Pflegeschüler Nalin Gemeinhard (links) und Lenny Marcel Lösche sowie die Praxisanleiterinnen Andrea Müller und Antje Berthold (rechts). Bild: Ellen Liebner
Azubi Yannic Soukup und sein Praxisanleiter Felix Krämer bereiten eine Infusion vor.
Azubi Yannic Soukup und sein Praxisanleiter Felix Krämer bereiten eine Infusion vor. Bild: Ellen Liebner
Mia Grunenberg (vorn) ist Lehrling im dritten Jahr und übt sich am Blutdruckmessen.
Mia Grunenberg (vorn) ist Lehrling im dritten Jahr und übt sich am Blutdruckmessen. Bild: Ellen Liebner
Teamkonferenz auf Station 57: die Pflegeschüler Nalin Gemeinhard (links) und Lenny Marcel Lösche sowie die Praxisanleiterinnen Andrea Müller und Antje Berthold (rechts).
Teamkonferenz auf Station 57: die Pflegeschüler Nalin Gemeinhard (links) und Lenny Marcel Lösche sowie die Praxisanleiterinnen Andrea Müller und Antje Berthold (rechts). Bild: Ellen Liebner
Azubi Yannic Soukup und sein Praxisanleiter Felix Krämer bereiten eine Infusion vor.
Azubi Yannic Soukup und sein Praxisanleiter Felix Krämer bereiten eine Infusion vor. Bild: Ellen Liebner
Mia Grunenberg (vorn) ist Lehrling im dritten Jahr und übt sich am Blutdruckmessen.
Mia Grunenberg (vorn) ist Lehrling im dritten Jahr und übt sich am Blutdruckmessen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Das ist mein Traumjob“: Wie fünf Azubis eine halbe Krankenhaus-Station in Plauen wuppen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweimal im Jahr werden angehende Pflegefachkräfte im Helios-Vogtlandklinikum fit gemacht für den Einsatz in der Praxis. Wie das läuft, was das bringt und wie es bei Patienten ankommt.

Auf dem Anstecker an Lenny Marcel Lösches Krankenpfleger-Kittel steht: „Ich lerne noch.“ Die Betonung liegt auf dem letzten Wort, denn der junge Mann ist im letzten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Nach dem Examen, das der 21-Jährige nach Meinung seiner Praxisanleiterin Andrea Müller mit Bravour bestehen wird, soll es für ihn beruflich am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:14 Uhr
2 min.
Viel Regen zum Auftakt des Straßenkarnevals erwartet
Immer wieder Regen lautet die Wettervorhersage für die kommenden Tage.
Erst nass, dann winterlich: Das Wetter macht es den Narren in diesem Jahr nicht leicht. Noch gibt es aber Unsicherheiten bei der Prognose.
24.01.2026
4 min.
Mehr Jugendliche streben Ausbildung bei hiesigen Firmen an: Boomt jetzt das Vogtland-Handwerk?
Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker können müssen.
Lehrling wird man nicht über Nacht. Was dafür alles nötig ist, erfuhren Schüler und Eltern beim Bildungstag der Handwerkskammer in Plauen. So schätzt die Kreishandwerkerschaft die Lage ein.
Sabine Schott
23.01.2026
2 min.
Erneuter Geschäftsführerwechsel im Helios Vogtland-Klinikum: Wer ist der neue Mann?
Tobias Spotka wird neuer Geschäftsführer des Helios Vogtland-Klinikums in Plauen.
Es ist schon der zweite Führungswechsel innerhalb eines halben Jahres im Plauener Krankenhaus. Auch der bisherige Co-Chef wird nun das Vogtland-Klinikum verlassen.
Bernd Jubelt
13:30 Uhr
5 min.
Klöckner spricht in Israel heikle Themen an
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner gedenkt in Yad Vashem der Millionen Opfer des Holocaust.
Unter Freunden könne man auch über schwierige Fragen reden, sagt Bundestagspräsidentin Klöckner. Und das macht sie in Israel auch. Wobei ihr wichtig ist, ihre Verbundenheit zu dem Land zu betonen.
Ulrich Steinkohl, dpa
Mehr Artikel