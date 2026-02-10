„Das ist mein Traumjob“: Wie fünf Azubis eine halbe Krankenhaus-Station in Plauen wuppen

Zweimal im Jahr werden angehende Pflegefachkräfte im Helios-Vogtlandklinikum fit gemacht für den Einsatz in der Praxis. Wie das läuft, was das bringt und wie es bei Patienten ankommt.

Auf dem Anstecker an Lenny Marcel Lösches Krankenpfleger-Kittel steht: „Ich lerne noch.“ Die Betonung liegt auf dem letzten Wort, denn der junge Mann ist im letzten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Nach dem Examen, das der 21-Jährige nach Meinung seiner Praxisanleiterin Andrea Müller mit Bravour bestehen wird, soll es für ihn beruflich am... Auf dem Anstecker an Lenny Marcel Lösches Krankenpfleger-Kittel steht: „Ich lerne noch.“ Die Betonung liegt auf dem letzten Wort, denn der junge Mann ist im letzten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. Nach dem Examen, das der 21-Jährige nach Meinung seiner Praxisanleiterin Andrea Müller mit Bravour bestehen wird, soll es für ihn beruflich am...