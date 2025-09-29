Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das neue Geschäftsführer-Duo im Helios Vogtland-Klinikum Plauen heißt Matthias Wolf und Philipp Smolka (rechts).
Das neue Geschäftsführer-Duo im Helios Vogtland-Klinikum Plauen heißt Matthias Wolf und Philipp Smolka (rechts). Bild: Helios Kliniken
Plauen
Das sind die neuen Geschäftsführer im Plauener Helios-Klinikum
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Nach dem überraschenden Ausscheiden des langjährigen Chefs hat Helios nun dessen Nachfolger benannt. Gemeinsam mit Co-Chef Matthias Wolf soll der neue Manager den Blick verstärkt auch ins Fränkische richten.

Der Führungsjob ist wieder vergeben: Philipp Smolka übernimmt zum 1. Oktober die Geschäftsführung des Helios-Klinikums in Plauen. Der 36-Jährige tritt die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers Ralph Junghans an, der das Krankenhaus zum 15. September überraschend verlassen hatte. Junghans hatte den Schritt mit „persönlichen...
