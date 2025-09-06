„Das wird mein kleiner persönlicher Jakobsweg“: Plauener will mit Lastenrad nach Sizilien fahren

Sven Knorr ist Unternehmer und Abenteurer. Als Rennfahrer nahm er schon an Rallyes teil. Mittlerweile entwickelt er Cargo-Bikes - und mit einem dieser Fahrzeuge geht er nun auf große Tour.

Eigentlich kommt Sven Knorr aus dem Motorsport. Eines seiner Plauener Unternehmen hatte in den zurückliegenden Jahren Rallyefahrzeuge entwickelt und auch hergestellt; Knorr hat als Fahrer selbst an Rennen teilgenommen. Größter Erfolg war ein 13. Platz unter 176 Startern bei der Rallye Dakar im Jahr 2013. Da ließen die Plauener selbst Teams... Eigentlich kommt Sven Knorr aus dem Motorsport. Eines seiner Plauener Unternehmen hatte in den zurückliegenden Jahren Rallyefahrzeuge entwickelt und auch hergestellt; Knorr hat als Fahrer selbst an Rennen teilgenommen. Größter Erfolg war ein 13. Platz unter 176 Startern bei der Rallye Dakar im Jahr 2013. Da ließen die Plauener selbst Teams...