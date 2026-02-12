MENÜ
  • Die Produktionshalle ist bereits leergeräumt: Cargo-Bike-Hersteller aus Plauen vor dem Aus

Die frühere Vowag-Produktionshalle in Plauen ist nahezu leergeräumt: Gesellschafter Sven Knorr blickt traurig auf sein Lebenswerk.
Die frühere Vowag-Produktionshalle in Plauen ist nahezu leergeräumt: Gesellschafter Sven Knorr blickt traurig auf sein Lebenswerk. Bild: Swen Uhlig
Cargo-Bikes „made in Plauen“ wird es künftig wohl nicht mehr geben – es sei denn, es findet sich doch noch ein Investor.
Cargo-Bikes „made in Plauen“ wird es künftig wohl nicht mehr geben – es sei denn, es findet sich doch noch ein Investor. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Mit einem derartigen Cargo-Bike mit Wohncontainer ist Sven Knorr im vergangenen Jahr bis nach Sizilien gefahren.
Mit einem derartigen Cargo-Bike mit Wohncontainer ist Sven Knorr im vergangenen Jahr bis nach Sizilien gefahren. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Die Produktionshalle ist bereits leergeräumt: Cargo-Bike-Hersteller aus Plauen vor dem Aus
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Januar steht die Firma Vowag aus Plauen unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Sven Knorr ist Gesellschafter, Erfinder und Entwickler zugleich – nun musste er eine schwere Entscheidung treffen.

In einer Werkhalle in Plauen wurde bis vor Kurzem an einer Mobilitätslösung gearbeitet, die vieles einfacher machen sollte. Inzwischen ist die Produktion eingestellt, die innenstadtnah gelegene Werkhalle fast vollständig beräumt. Seit 5. Januar läuft das vorläufige Insolvenzverfahren, sagt eine Sprecherin des zuständigen Insolvenzgerichts....
Erschienen am: 12.02.2026 | 05:30 Uhr
