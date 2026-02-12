Die Produktionshalle ist bereits leergeräumt: Cargo-Bike-Hersteller aus Plauen vor dem Aus

Seit Januar steht die Firma Vowag aus Plauen unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Sven Knorr ist Gesellschafter, Erfinder und Entwickler zugleich – nun musste er eine schwere Entscheidung treffen.

In einer Werkhalle in Plauen wurde bis vor Kurzem an einer Mobilitätslösung gearbeitet, die vieles einfacher machen sollte. Inzwischen ist die Produktion eingestellt, die innenstadtnah gelegene Werkhalle fast vollständig beräumt. Seit 5. Januar läuft das vorläufige Insolvenzverfahren, sagt eine Sprecherin des zuständigen Insolvenzgerichts....