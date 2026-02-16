Deshalb hofft ein Iraner in Plauen auf die Rückkehr der Schah-Familie

Plauen
Kia Rezai aus dem Iran lebt seit zweieinhalb Jahren im Vogtland. Der Musiker war in seiner Heimat politisch aktiv, wurde verfolgt, sagt er. Er sorgt sich um Freunde und Familienangehörige.
Seine Stadt Teheran ging in Flammen auf. Wenn Kia Rezai von den Zuständen im Iran erzählt, ist er den Tränen nah. Doch er will darüber sprechen. „Reden hilft mir“, sagt der 37-Jährige, der in Plauen eine gemeinnützige Bildungseinrichtung besucht.
