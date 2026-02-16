MENÜ
Der Iraner Kia Rezai bei einer Demonstration für freie Wahlen in seinem Heimatland.
Der Iraner Kia Rezai bei einer Demonstration für freie Wahlen in seinem Heimatland. Bild: Kia Rezai/privat
Der 37-Jährige findet Kraft in seiner Musik.
Der 37-Jährige findet Kraft in seiner Musik. Bild: Kia Rezai/privat
Reza Pahlavi (siehe Plakat), der Sohn des letzten persischen Schahs, lebt im US-Exil. Viele Iraner wünschen sich die Rückkehr des 65-Jährigen.
Reza Pahlavi (siehe Plakat), der Sohn des letzten persischen Schahs, lebt im US-Exil. Viele Iraner wünschen sich die Rückkehr des 65-Jährigen. Bild: Krisztian Elek/IMAGO/ZUMA Press Wire
Iraner protestieren vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt für ein Ende des Regimes in Teheran und fordern ein Eingreifen der USA.
Iraner protestieren vor dem US-Generalkonsulat in Frankfurt für ein Ende des Regimes in Teheran und fordern ein Eingreifen der USA. Bild: Boris Roessler/dpa
Cornelia Schuster, Verwaltungsleiterin der Bénédict School, die sich an der Plauener Bahnhofstraße 36 befindet.
Cornelia Schuster, Verwaltungsleiterin der Bénédict School, die sich an der Plauener Bahnhofstraße 36 befindet. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Deshalb hofft ein Iraner in Plauen auf die Rückkehr der Schah-Familie
Redakteur
Von Sabine Schott
Kia Rezai aus dem Iran lebt seit zweieinhalb Jahren im Vogtland. Der Musiker war in seiner Heimat politisch aktiv, wurde verfolgt, sagt er. Er sorgt sich um Freunde und Familienangehörige.

Seine Stadt Teheran ging in Flammen auf. Wenn Kia Rezai von den Zuständen im Iran erzählt, ist er den Tränen nah. Doch er will darüber sprechen. „Reden hilft mir“, sagt der 37-Jährige, der in Plauen eine gemeinnützige Bildungseinrichtung besucht.
