„Die letzten fünf Jahre waren schwierig“: Plauens Kneipen-König äußert sich erstmals zu Zahlungsschwierigkeiten

Der Inhaber mehrerer Lokale in Plauen und Zwickau steckt mit seiner „Gastrofabrik“ in Zahlungsschwierigkeiten. Was der Restaurant-Chef zur Lage seiner Firma sagt und wie es in den Lokalen weitergeht.

Manuel Bendig (45) ist bekannt für seine Geschäftsideen. Über Jahre baute sich der gelernte Hotel-Manager in Plauen und auch in Zwickau mit mehreren Restaurants Stück für Stück unter der Marke „Gastrofabrik“ ein Unternehmen auf, zu dem auch ein Catering-Service und das Freizeitzentrum „Number One“ am Klostermarkt gehören. Bendig... Manuel Bendig (45) ist bekannt für seine Geschäftsideen. Über Jahre baute sich der gelernte Hotel-Manager in Plauen und auch in Zwickau mit mehreren Restaurants Stück für Stück unter der Marke „Gastrofabrik“ ein Unternehmen auf, zu dem auch ein Catering-Service und das Freizeitzentrum „Number One“ am Klostermarkt gehören. Bendig...