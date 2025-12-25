MENÜ
  • Die Weihnachtsbabys im Vogtland: Drei kleine Mädchen erblicken an Heiligabend das Licht der Welt

Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco.
Amelie Sophie Ackermann mit ihren Eltern Katharina und Marco. Bild: Ellen Liebner
Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk.
Die kleine Yuna komplettiert das junge Glück von Celina-Marie Weißflog und Justin Schenk. Bild: Justin Schenk
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero.
Lilian Bero mit ihrer Mutter Randa Al Abdullah, Vater Mustafa Bero und der vierjährigen Schwester Ayla Bero. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Die Weihnachtsbabys im Vogtland: Drei kleine Mädchen erblicken an Heiligabend das Licht der Welt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dreimal Elternglück an einem besonderen Tag: Yuna, Amelie Sophie und Lilian sind die diesjährigen Weihnachtsbabys im Vogtland. Wie es den Neugeborenen und Eltern geht.

Ein Weihnachtsbaby hat am Heiligabend im Vogtland das Licht der Welt erblickt. Am Morgen, kurz nach 8.20 Uhr, ist die kleine Yuna im Klinikum in Rodewisch geboren worden. Sie ist die Tochter von Justin Schenk aus Klingenthal und Celina-Marie Weißflog aus Markneukirchen. Yuna kam mit einer Größe von 54 Zentimetern und einem Gewicht von 3900...
