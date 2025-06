Diebe brechen Baucontainer auf einer Baustelle im Vogtland auf

Die Diebe hatten es auf Werkzeuge und Arbeitsgeräte abgesehen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die an der Plauener Landstraße etwas Verdächtiges bemerkt haben.

Der Polizei bislang unbekannte Diebe haben im Weischlitzer Ortsteil Kleinzöbern zahlreiche Werkzeuge und Arbeitsgeräte gestohlen. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, brachen die Täter in der Nacht zum Freitag zwischen 18 Uhr und kurz vor 7 Uhr am Morgen mehrere Baucontainer auf einer Baustelle an der Plauener Landstraße auf.