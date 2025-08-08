Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Diese Vogtländerin ist neue Beauftragte der Bundesregierung für queere Menschen: „Die Debatte um die Regenbogenfahne ist so ärgerlich“

Sophie Koch, Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, auf der Terrasse des Volkshauses in Dresden.
Sophie Koch, Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, auf der Terrasse des Volkshauses in Dresden. Bild: Stefan Kraft
Sophie Koch, Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, auf der Terrasse des Volkshauses in Dresden.
Sophie Koch, Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, auf der Terrasse des Volkshauses in Dresden. Bild: Stefan Kraft
Plauen
Diese Vogtländerin ist neue Beauftragte der Bundesregierung für queere Menschen: „Die Debatte um die Regenbogenfahne ist so ärgerlich“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vogtland. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sophie Koch ist seit Mai Bundesbeauftragte für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Sie kommt zum CSD in Plauen am 16. August. Im Interview spricht Koch vorab über das Queer-Sein im ländlichen Raum.

„Freie Presse“: Frau Koch, neben Ihrem Amt als Landtagsabgeordnete für die SPD sind Sie seit Mai auch die neue Beauftragte der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. In der Funktion sprechen Sie auch auf dem Plauener CSD am 16. August. Wie kamen Sie zu dem Amt?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
3 min.
Kleiner Hund, große Unterstützung: Wie Plauener der Tierheimhündin Aza helfen
Für Hündin Aza (mit Helferin Bianca Schneider) sprang auch ein Imbiss in die Bresche.
Das Schicksal von Hündin Aza hat in Plauen viele gerührt. Dank Spenden konnte jetzt die erste Operation durchgeführt werden. Was ein Dönerladen damit zu tun hat.
Claudia Bodenschatz
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
18:06 Uhr
3 min.
Trotz Traktor-Diebstahl im Erzgebirge: Happy End für Zwillinge zum Schulanfang
Update
Nick (l.) und Niklas Kempe vor dem blauen Traktor, den ein Landwirt spontan zur Verfügung stellte – am Morgen der Einschulungsfeier.
Der rote Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Als er gestohlen wird, kommt prompt unerwartete Hilfe.
Katrin Kablau
15:00 Uhr
3 min.
Deutlich mehr junge Frauen wegen Essstörung im Krankenhaus
Essstörungen sind eine ernste Krankheit, teilweise müssen Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt werden. (Symbolbild)
2023 mussten im Vergleich zu 2003 doppelt so viele junge Patientinnen wegen Magersucht oder Bulimie in eine Klinik. Experten nennen die Kontaktbeschränkungen während der Pandemie als Ursache.
15:00 Uhr
2 min.
Trumpf stellt Technologie für Rüstungsindustrie bereit
Trumpf: Entscheidung zu defensiven Verteidigungslösungen gefallen. (Archivbild)
Lange wurde um eine Entscheidung gerungen: Nun gibt der Laserspezialist Trumpf bekannt, seine Technologien künftig auch der Rüstungsindustrie zur Verfügung zu stellen - unter einer Voraussetzung.
02.08.2025
3 min.
„Wenn ich zurückkomme, dann mit einem Knall“: 24-Jährige startet Podcast in Plauen
Anni Hellgoth betreibt den „Spitzenpodcast“ in Plauen.
Anni Hellgoth lebte schon in den USA und Berlin. Trotzdem kam sie zurück nach Plauen. Mit ihrem Podcast will sie auch andere von der Stadt begeistern. Und sie hat Pläne für die Zukunft.
Elisa Leimert
Mehr Artikel