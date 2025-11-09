Diese Vogtländerinnen erhalten Preis für Zivilcourage – und ringen um Worte: „Ich muss erstmal tief Luft holen“

Plauen
Diese Überraschung ist dem Demokratie-Bündnis gelungen: Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas und die Markneukirchener Lehrerin Eva-Maria Busch sind ausgezeichnet worden. Von dem Preis ahnten beide nichts.
Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage hat am Samstag im Plauener Malzhaus zum dritten Mal den Preis für Zivilcourage an engagierte Vogtländer vergeben. Die alle zwei Jahre vorgenommene Ehrung ging dieses Mal an die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) aus Auerbach und an Eva-Maria Busch, Lehrerin am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.