  • Diese Vogtländerinnen erhalten Preis für Zivilcourage – und ringen um Worte: „Ich muss erstmal tief Luft holen“

Sie erhielten den Preis für Zivilcourage: Lehrerin Eva-Maria Busch (links) und Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU). Bild: Ellen Liebner
Sie erhielten den Preis für Zivilcourage: Lehrerin Eva-Maria Busch (links) und Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU). Bild: Ellen Liebner
Sie erhielten den Preis für Zivilcourage: Lehrerin Eva-Maria Busch (links) und Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU).
Sie erhielten den Preis für Zivilcourage: Lehrerin Eva-Maria Busch (links) und Ex-Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU). Bild: Ellen Liebner
Plauen
Diese Vogtländerinnen erhalten Preis für Zivilcourage – und ringen um Worte: „Ich muss erstmal tief Luft holen“
Von Peter Albrecht
Diese Überraschung ist dem Demokratie-Bündnis gelungen: Die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas und die Markneukirchener Lehrerin Eva-Maria Busch sind ausgezeichnet worden. Von dem Preis ahnten beide nichts.

Das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Zivilcourage hat am Samstag im Plauener Malzhaus zum dritten Mal den Preis für Zivilcourage an engagierte Vogtländer vergeben. Die alle zwei Jahre vorgenommene Ehrung ging dieses Mal an die ehemalige Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) aus Auerbach und an Eva-Maria Busch, Lehrerin am...
Mehr Artikel