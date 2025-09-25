Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Drachenhöhle Syrau mit prima Besucherbilanz: „Es ist das zweitstärkste Jahr seit zehn Jahren“

Drachenhöhlen-Chefin Manuela Schindler und Justus in der Tiefe. Bild: Simone Zeh
Drachenhöhlen-Chefin Manuela Schindler und Justus in der Tiefe. Bild: Simone Zeh
Plauen
Drachenhöhle Syrau mit prima Besucherbilanz: „Es ist das zweitstärkste Jahr seit zehn Jahren“
Von Simone Zeh
Das erste Halbjahr in der unterirdischen Attraktion lief vielversprechend. Welche Pläne es zur Drachenhöhle und zur Windmühle jetzt gibt.

Die Drachenhöhle Syrau hat jetzt die Besucherbilanz für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Zwar komme man nicht auf die Besucherzahlen vom vorigen Jahr, aber: „Es ist immer noch das zweitstärkste Jahr seit zehn Jahren“, sagt Manuela Schindler, Leiterin des Eigenbetriebes Drachenhöhle und Windmühle.
