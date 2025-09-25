Drachenhöhle Syrau mit prima Besucherbilanz: „Es ist das zweitstärkste Jahr seit zehn Jahren“

Das erste Halbjahr in der unterirdischen Attraktion lief vielversprechend. Welche Pläne es zur Drachenhöhle und zur Windmühle jetzt gibt.

Die Drachenhöhle Syrau hat jetzt die Besucherbilanz für das erste Halbjahr 2025 vorgelegt. Zwar komme man nicht auf die Besucherzahlen vom vorigen Jahr, aber: „Es ist immer noch das zweitstärkste Jahr seit zehn Jahren“, sagt Manuela Schindler, Leiterin des Eigenbetriebes Drachenhöhle und Windmühle.