MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Düsteres Kapitel in der vogtländischen Geschichte: Nazis ließen Kranke und Kinder auf grausame Weise ermorden

Gedenkstätte in Pirna: In den Jahren 1940/41 fielen auf dem Sonnenstein etwa 15.000 psychisch Kranke und Behinderte dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer.
Gedenkstätte in Pirna: In den Jahren 1940/41 fielen auf dem Sonnenstein etwa 15.000 psychisch Kranke und Behinderte dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer. Bild: Matthias Hiekel/dpa/Archiv
Die Jahresschrift des vogtländischen Geschichtsvereins widmet sich einem grausamen Verbrechen.
Die Jahresschrift des vogtländischen Geschichtsvereins widmet sich einem grausamen Verbrechen. Bild: Ronny Hager
Gedenkstätte Sonnenstein in Pirna.
Gedenkstätte Sonnenstein in Pirna. Bild: Uwe Mann/Archiv
Gedenkstätte in Pirna: In den Jahren 1940/41 fielen auf dem Sonnenstein etwa 15.000 psychisch Kranke und Behinderte dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer.
Gedenkstätte in Pirna: In den Jahren 1940/41 fielen auf dem Sonnenstein etwa 15.000 psychisch Kranke und Behinderte dem Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer. Bild: Matthias Hiekel/dpa/Archiv
Die Jahresschrift des vogtländischen Geschichtsvereins widmet sich einem grausamen Verbrechen.
Die Jahresschrift des vogtländischen Geschichtsvereins widmet sich einem grausamen Verbrechen. Bild: Ronny Hager
Gedenkstätte Sonnenstein in Pirna.
Gedenkstätte Sonnenstein in Pirna. Bild: Uwe Mann/Archiv
Plauen
Düsteres Kapitel in der vogtländischen Geschichte: Nazis ließen Kranke und Kinder auf grausame Weise ermorden
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Nationalsozialisten töteten ab 1940 Hunderte psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen aus der Region. Ein Historiker hat jetzt Informationen zu den grausamen Verbrechen aufbereitet.

In Pirna-Sonnenstein befand sich eine Heil- und Pflegeanstalt mit einer Gaskammer im Keller, in der die Nationalsozialisten in den Jahren 1940 und 1941 rund 13.720 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet haben. Darunter befanden sich auch Opfer aus dem Vogtland. Die Krankenmorde liefen zunächst unter der Bezeichnung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
26.01.2026
2 min.
Mitarbeiterin mit Waffe bedroht: Banküberfall auf Volksbank-Filiale in Chemnitz
Am Montag wurden Rettungskräfte und Polizei von einer Mitarbeiterin zur Inneren Klosterstraße gerufen.
Ein Mann soll die Mitarbeiterin am Schalter mit einer Waffe bedroht haben und ist danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Alexandra Engert
26.01.2026
4 min.
Ärger am Fichtelberg: Berliner eröffnen Parkplatz am Skihang – „Widerrechtlich“, sagt der Bürgermeister
Das Foto zeigt vorn die Eisbahn und den städtischen Parkplatz. Links daneben die Zufahrt zu der Fläche, auf der einst der „Alte Club“ stand.
Wo einst der berühmte „Alte Club“ stand, sollen künftig bis zu 100 Autos Platz finden. Die Pläne der Eigentümer stoßen allerdings in Oberwiesenthal auf Widerstand. Auch weil der Parkplatzbetrieb schon läuft.
Kjell Riedel
29.01.2025
4 min.
Als ein grauer Bus den elfjährigen Günter aus Chemnitz in eine Tötungsanstalt brachte
Für den Transport von Menschen mit Behinderung in Tötungsanstalten wurden graue Busse verwendet. Menschen, die diese betraten, wussten oft nicht, was mit ihnen geschieht. Einer fragte deshalb „Wohin bringt ihr uns?“. Dieser Satz steht im Inneren des Denkmals der „Grauen Busse“, das am Montag an der Flemmingstraße aufgestellt wurde.
Etwa 70.000 Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung wurden von den Nationalsozialisten im Rahmen der „Aktion T4“ ermordet. Auch eine Chemnitzer Einrichtung, in der diese Menschen eigentlich ausgebildet werden sollten, machte dabei mit.
Benjamin Lummer
01.01.2026
4 min.
Ein neues Jahr mit Stars, Jubiläen und Wahlen: Was die Vogtländer 2026 erwartet
Sänger Max Giesinger kommt am 30. Mai nach Bad Elster.
Spannung verspricht das Jahr 2026 allen Vogtländern. Promis rocken die Bühnen, Wahlen stehen an und auch für Zugreisende gibt es gute Nachrichten.
Cornelia Henze
Mehr Artikel