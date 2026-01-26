Düsteres Kapitel in der vogtländischen Geschichte: Nazis ließen Kranke und Kinder auf grausame Weise ermorden

Plauen
Die Nationalsozialisten töteten ab 1940 Hunderte psychisch kranke oder geistig behinderte Menschen aus der Region. Ein Historiker hat jetzt Informationen zu den grausamen Verbrechen aufbereitet.
In Pirna-Sonnenstein befand sich eine Heil- und Pflegeanstalt mit einer Gaskammer im Keller, in der die Nationalsozialisten in den Jahren 1940 und 1941 rund 13.720 vorwiegend psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet haben. Darunter befanden sich auch Opfer aus dem Vogtland. Die Krankenmorde liefen zunächst unter der Bezeichnung...
