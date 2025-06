Ein Brandbrief zur Sucht- und Drogengefahr bei Jugendlichen im Vogtland und seine Folgen

Anfang des Jahres wandten sich Sozialarbeiter aus dem Vogtland an rund 100 politisch Verantwortliche und schlugen Alarm zur Situation der Jugend. Wie fielen die Reaktionen aus?

„Haben wir unsere Kinder verloren?“ So haben Verantwortliche aus dem sozialen, therapeutischen und medizinischen Bereich einen offenen Brief überschrieben, den sie Anfang des Jahres an rund 100 Adressaten sendeten. Darunter waren Plauener Stadt- und Kreisräte, die Bürgermeister sowie Oberbürgermeister Steffen Zenner und Landrat Thomas...